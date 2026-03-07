En vivo
Salud  / Discutir puede costar la paz interior: experto advierte sobre el impacto de los conflictos

Discutir puede costar la paz interior: experto advierte sobre el impacto de los conflictos

El conferencista Gabriel Vallejo López aseguró que muchas discusiones cotidianas terminan afectando la tranquilidad personal y recomendó fortalecer el autoconocimiento para manejar mejor los conflictos.

