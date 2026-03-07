Discutir puede costar la paz interior: experto advierte sobre el impacto de los conflictos

Una discusión cotidiana puede afectar la paz interior durante horas, días e incluso semanas. Así lo explicó en Blu Radio el conferencista Gabriel Vallejo López, quien reflexionó sobre cómo los conflictos y pensamientos negativos influyen en el bienestar emocional.

Durante la entrevista, el experto señaló que muchas personas pierden energía y tranquilidad al involucrarse en discusiones que no aportan valor a sus vidas.

De acuerdo con Vallejo, una de las claves para evitar este tipo de situaciones es trabajar en el autoconocimiento y en el propósito de vida, algo que considera fundamental en la actualidad.

"Cuando uno no relativiza los problemas, caen lo que tú dices, en que todo se vuelve un lío, todo se vuelve un problema y uno pierde la paz interior", afirmó.



La importancia del propósito de vida

El conferencista también llamó la atención sobre una realidad laboral que afecta a muchas personas. Citó estudios que indican que gran parte de los trabajadores no se sienten felices en sus empleos, pese a que el trabajo ocupa la mayor parte del tiempo de la vida.

En ese sentido, explicó que encontrar un propósito personal puede ayudar a que la vida fluya de manera más equilibrada.

"Ese flow que le haga entender a uno que es más feliz el que siempre, siempre. Nosotros tenemos la concepción de que el que recibe es más feliz y quien da siempre, quien entrega siempre es más feliz que el que recibe, porque al final del camino la vida le devuelve a uno eso que uno le ha entregado", señaló.



¿Cómo manejar conflictos y emociones?

Vallejo también compartió algunas recomendaciones para enfrentar situaciones de tensión o discusiones. Entre ellas, destacó la importancia de relativizar los problemas, reconocer cuándo una situación no vale la pena y evitar reaccionar de manera impulsiva.

Asimismo, subrayó que el cerebro responde a los mensajes que las personas se dicen a sí mismas, por lo que insistió en la necesidad de reemplazar pensamientos negativos por mensajes constructivos.

"El cerebro, la mente trabaja con base en lo que tú le dices. Nosotros muchas veces estamos muy dispuestos a mandarle al cerebro mensajes negativos. Entonces, no lo voy a lograr, no me van a escoger, no me van a seleccionar, no voy a terminar la carrera... y esto es lo que llega a nuestro cerebro", explicó.



Alejarse de lo que genera daño

Finalmente, el conferencista recomendó aprender a evitar situaciones que puedan afectar el bienestar emocional, incluso si eso implica tomar distancia de ciertos ambientes o personas.

"No busque el daño donde usted sabe que lo va a encontrar, busque la paz donde usted ya la ha logrado", concluyó.

