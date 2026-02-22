¿Está durmiendo mal por un espejo? En Blu Jeans, 21 de febrero de 2026

El programa del sábado, 21 de febrero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se anunció el inicio de una alianza de largo plazo con 4Eskuela, enfocada en un proceso comunitario de formación artística con sede en Medellín.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre no juzgar a las personas que nos rodean.
- En el Tema Central, se habló con Rut Komori, feng shui máster y terapeuta holística, sobre las energías que se encuentran en los diferentes puntos de la casa.
- En 'La maquina de la verdad', se habló del cuidado de los gatos.
Escuche el programa completo aquí: