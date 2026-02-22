En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cuatro personas murieron tras violento ataque contra una ambulancia

Cuatro personas murieron tras violento ataque contra una ambulancia

Los hechos se produjeron el sábado por la noche, cuando dos hermanos, de 17 y 24 años, resultaron heridos en una explosión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad