Cuatro personas murieron tras violento ataque contra una ambulancia

Cuatro personas han muerto en Sumi, en el norte de Ucrania, en un ataque ruso contra una ambulancia, según informaron este domingo las autoridades ucranianas.

Los hechos se produjeron el sábado por la noche en la localidad de Znob-Novgorod, cuando dos hermanos, de 17 y 24 años, resultaron heridos en una explosión y solicitaron una ambulancia, según un comunicado de la fiscalía de Sumi.

En su camino al hospital, la ambulancia fue alcanzada por un dron, lo que provocó la muerte de los dos heridos y la de dos sanitarios, de 25 y 32 años, mientras que el conductor resultó herido.

La fiscalía regional de Sumi ha abierto diligencias ante la sospecha de que el ataque haya constituido un crimen de guerra.



En la noche del sábado al domingo, Rusia atacó Ucrania con 52 misiles y 297 drones, de los que fueron neutralizados, respectivamente, 33 y 274, según informó la Fuerza Aérea en su parte matinal.

Estos ataques dejaron al menos un muerto y seis heridos en la región de Kiev, mientras que en Odesa (sur) se registraron daños en infraestructuras energéticas y ferroviarias. Estas últimas también sufrieron desperfectos en Zaporiyia y Mikoláyiv, también en el sur, y en Donetsk (este).