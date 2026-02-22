En vivo
Antioquia

Policía resultó herido durante intento de hurto en un restaurante de Guarne, Antioquia

El delincuente fue capturado y le incautaron el arma de fuego con la que atentó contra el uniformado.

