Policía resultó herido durante intento de hurto en un restaurante de Guarne, Antioquia

Autoridades en Antioquia lograron frustrar y esclarecer un caso de hurto del que iba a ser víctima un policía adscrito a la Metropolitana del Valle de Aburrá en un restaurante del municipio de Guarne.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en un establecimiento en inmediaciones de la plaza de mercado de esta localidad del Oriente antioqueño, donde se encontraba el subintendente William Alexander Betancur Vásquez departiendo con su esposa y el propietario del lugar.

Hasta allí llegó un hombre con un arma de fuego para cometer un hurto y, en medio de la reacción del propietario del restaurante, se produjo un intercambio de disparos que dejó herido al uniformado, que estaba en descanso, con impactos de bala en el abdomen y las piernas.

Policía X: @PoliciaColombia

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, reportó que Betancur, con 18 años y 7 meses de servicio en la institución, fue remitido al Hospital San Vicente Fundación de Rionegro para recibir atención médica.



"Gracias a la rápida reacción de unidades de la Sijin, el presunto agresor fue capturado y se incautó el arma de fuego utilizada para este fin. La Policía Nacional adelanta las investigaciones", dijo.

Al tiempo que avanza el proceso de recuperación del subintendente, se espera que un juez de control de garantías defina la situación judicial del hombre, quien podría afrontar cargos por violencia contra servidor público y tentativa de hurto.