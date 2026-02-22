Pastor Andrés Corzo reflexiona sobre la mujer samaritana y la sanidad interior

La reflexión dominical transmitida por Blu Radio, estuvo a cargo del pastor Andrés Corzo, quien centró su mensaje en la historia bíblica de la mujer samaritana, narrada en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Bajo el título “la mujer de todos y de nadie”, el líder religioso abordó temas como la sanidad interior, la integridad moral, el divorcio y el papel de la mujer en la iglesia.

Durante su intervención, Corzo recordó el encuentro entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob y planteó cuestionamientos sobre la integridad y las apariencias. “Es bueno tener normas y límites para protegernos… pero de nada sirven todas esas normas si no hemos sido sanados sexualmente”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el problema no es “mantener atada la bestia”, sino “echarla fuera”, al insistir en la necesidad de procesos de sanidad y restauración dentro del liderazgo cristiano.

El pastor también citó las palabras atribuidas a Jesús en el pasaje bíblico: “Cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed… pero todos los que beban el agua que yo doy no tendrán sed jamás”, explicando que solo Cristo puede llenar los vacíos emocionales. Además, defendió una postura de gracia frente a personas divorciadas, aunque reiteró su posición doctrinal en contra del divorcio: “Por un lado justicia, pero por otro lado gracia”, expresó.

Finalmente, Corzo destacó el rol de la mujer en el Nuevo Testamento y aseguró que la samaritana se convirtió en la primera predicadora tras anunciar al pueblo: “Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?”. El pastor concluyó que, a la luz del mensaje cristiano, “ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús”, subrayando que la cruz rompió barreras culturales y espirituales.



Escuche la reflexión completa aquí