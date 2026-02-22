En vivo
Guardia indígena y disidencias se enfrentaron tras el hurto de un camión en la vía Panamericana

Guardia indígena y disidencias se enfrentaron tras el hurto de un camión en la vía Panamericana

Dos integrantes de la guardia resultaron heridos tras ser atacados con fusiles y pistolas en la vía Panamericana.

