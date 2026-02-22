Guardia indígena y disidencias se enfrentaron tras el hurto de un camión en la vía Panamericana

Este hurto se registró en el sector de Pescador, una zona de la vía Panamericana donde constantemente las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' instalan retenes ilegales. Tres hombres y dos mujeres, integrantes del frente 'Jaime Martínez', interceptaron este camión que transportaba bebidas.

Una vez se conoció la situación, la guardia indígena que se encontraba en la zona reaccionó enfrentándose con estos sujetos, quienes les dispararon con fusiles y pistolas, logrando la recuperación del vehículo y la liberación del conductor. En medio de esta confrontación, dos integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca resultaron heridos.

¡Se enfrentar0n a los delincuent3$!



La guardia indígena persiguió y recuperó un camión que transpotaba gaseosas, y que había sido robad0 por tres hombres y dos mujeres en la Vía Panamericana.



"La guardia indígena actuó de manera inmediata, saliendo del sector de Pescador hacia la vereda Caimitos y otros alrededores. Interceptamos el camión de gaseosas y estos hombres, al verse acorralados por la guardia, usan las armas contra la guardia. Los armados huyen del lugar", narró un miembro del CRIC.

Las comunidades indígenas y, en general, todos los habitantes del departamento del Cauca reiteran el llamado a las autoridades a desplegar más fuerza pública en la vía Panamericana, teniendo en cuenta que es el principal corredor del suroccidente del país.