AmCham advierte impacto para Colombia por aplicación de arancel global de EE. UU. del 15 %

La AmCham Colombia señaló que esta herramienta le permitiría al Gobierno de Estados Unidos imponer aranceles temporales de hasta el 15 %, según lo anunció el presidente Donald Trump, durante un periodo inicial de 150 días, bajo el argumento de corregir desequilibrios en la balanza de pagos.

Aunque se trata de una medida transitoria, el gremio advirtió que su eventual aplicación podría generar impactos relevantes en el comercio bilateral. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y destino clave para exportaciones no minero-energéticas, por lo que cualquier incremento arancelario podría traducirse en mayores costos de ingreso, pérdida de competitividad y ajustes en contratos comerciales.

Sectores como el agroindustrial, manufacturas, alimentos procesados y algunos bienes industriales serían especialmente sensibles a este tipo de decisiones, ya que compiten en precio dentro del mercado estadounidense.

AmCham explicó que, más allá del porcentaje del arancel, el principal efecto inmediato sería la incertidumbre. Las empresas podrían aplazar inversiones, renegociar acuerdos o replantear proyecciones de exportación ante un entorno menos predecible.



El gremio también subrayó que, en este contexto, cobra mayor relevancia el Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos, así como la necesidad de fortalecer la diplomacia comercial y avanzar en la diversificación de mercados para reducir la dependencia de un solo destino.