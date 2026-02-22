En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / AmCham advierte impacto para Colombia por aplicación de arancel global de EE. UU. del 15 %

AmCham advierte impacto para Colombia por aplicación de arancel global de EE. UU. del 15 %

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de frenar aranceles de emergencia, se traduce en un arancel global del 15 % anunciado por el presidente Donald Trump, un escenario que generaría incertidumbre para Colombia, cuyo principal socio comercial es ese país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad