Condenan a ficha clave de ‘El Costeño’, del caso Miguel Uribe, por el crimen de mexicano en Medellín

Un juez penal de conocimiento condenó a 18 años de prisión a David Acosta Díaz, tras avalar un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, en el que el procesado aceptó su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano mexicano en Medellín.

De acuerdo con la investigación, Acosta Díaz fue uno de los articuladores del acto sicarial contra Horacio Pérez Ledesma, ocurrido el 30 de junio de 2024 en un restaurante del exclusivo sector de Provenza, en El Poblado.

Las pruebas señalan que el ahora condenado viajó desde Bogotá para coordinar las acciones previas y definir el momento exacto en el que debía ejecutarse el crimen contra la víctima, quien comercializaba artículos de tecnología.

Alias 'El Costeño' el día de su captura. Foto: Policía

Por estos hechos, Acosta Díaz deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también en modalidad agravada.



En el mismo proceso, la Fiscalía recordó que ya fueron sentenciados, igualmente mediante preacuerdos, Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico, quienes recibieron 25 años de prisión, así como Anthony Tobar Ponceleón, condenado a 18 años.

Por su parte, hasta ahora solo ha sido judicializado por la presunta planeación del hecho Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, pieza clave vinculada al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.