Policía frustra atentado terrorista en Cali al descubrir más de 60 kg de pentolita en la Terminal

La Policía en Cali frustró otro atentado terrorista con la captura de tres mujeres que transportaban más de 60 kilos de pentolita, provenientes de Ecuador. Los explosivos fueron encontrados al interior de un vehículo de servicio público que había llegado desde Ipiales (Nariño) a la Terminal de Transportes de Cali.

Según las autoridades, las detenidas debían entregar el material a estructuras criminales que delinquen en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, entre ellas disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, a quien se le atribuyen varios ataques contra la Policía registrados en la capital del Valle durante el último año.

Decomisan 149 barras de pentolita en Bogotá Foto: Policía

En medio de las actividades de registro al vehículo, la Policía encontró 150 barras de pentolita, con las cuales se pretendía cometer varios atentados contra la fuerza pública, especialmente en Cali.

De inmediato, las tres mujeres fueron capturadas y se avanzan las investigaciones para identificar a los destinatarios de los explosivos y proceder con su judicialización.



Cabe señalar que este no es el primer atentado que logran frustrar las autoridades en Cali este año. Hace algunas semanas, en la avenida Ciudad de Cali, la Policía interceptó un vehículo cargado con explosivos con el que pretendían atacar una estación del norte de la ciudad.