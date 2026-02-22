En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Disidencias atacaron con explosivos red eléctrica del municipio de Cajibío, Cauca

Disidencias atacaron con explosivos red eléctrica del municipio de Cajibío, Cauca

En los últimos meses, estos ataques se han vuelto más recurrentes, afectando la prestación del servicio en el municipio de Cajibío, Cauca.

