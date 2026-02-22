Disidencias atacaron con explosivos red eléctrica del municipio de Cajibío, Cauca

Nuevamente, las disidencias atacaron la red eléctrica en el departamento del Cauca, al derribar con explosivos varios postes de energía en el municipio de Cajibío. La denuncia fue hecha por la Compañía Energética de Occidente, que reportó daños en la infraestructura eléctrica luego de que se registraran dos explosiones.

Este ataque afectó cuatro postes que conectan la línea San Bernardino - Santander de Quilichao, a aproximadamente 1,2 kilómetros del casco urbano del municipio, sector que ya había sido afectado con explosivos en noviembre pasado.

A través de un comunicado, la compañía señaló que “las brigadas operativas permanecen atentas y, una vez existan condiciones de seguridad, ingresarán al territorio para evaluar las posibles afectaciones”.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

Cabe recordar que este no ha sido el primer hecho de orden público contra la Compañía Energética de Occidente, pues el pasado martes trece técnicos de esta empresa fueron secuestrados por las disidencias de las Farc en zona rural de Suárez, Cauca, y posteriormente liberados tras permanecer 13 horas retenidos.



"La Compañía rechaza enfáticamente este tipo de acciones que atentan contra la infraestructura eléctrica, ponen en riesgo la continuidad del servicio y representan una grave amenaza para la seguridad energética de la región", finaliza el comunicado de la CEO.