En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Crece el miedo en el campo santandereano por presuntas “vacunas” a ganaderos y comerciantes

Crece el miedo en el campo santandereano por presuntas “vacunas” a ganaderos y comerciantes

El secretario del Interior confirmó operativos de Policía Militar y Gaula ante la posible expansión de grupos al margen de la ley como el ELN en zonas cercanas a la frontera con Norte de Santander.

Publicidad

Publicidad

Publicidad