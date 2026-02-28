Emociones negativas influyen en la salud En Blu Jeans, 28 de febrero de 2026

El programa del sábado, 28 de febrero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de la ruta de la lana en el norte del Tolima.

En Orgullo País, se habló de la ruta de la lana en el norte del Tolima.

En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre un día a la vez y como debemos resolver los asuntos cotidianos de la vida.

En el Tema Central, Anabela Delvalle, Magíster en neurociencias y terapeuta en biodescodificación, desde Argentina, explicó como afectan los pensamientos negativos constantes en nuestra salud.

'La maquina de la verdad', se habló sobre la robótica colaborativa.

