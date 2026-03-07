En vivo
Barrancabermeja declara alerta amarilla en la red de salud por jornada electoral

Barrancabermeja declara alerta amarilla en la red de salud por jornada electoral

La medida regirá entre el 7 y el 9 de marzo para garantizar la atención ante cualquier eventualidad durante las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas.

