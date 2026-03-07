Barrancabermeja declara alerta amarilla en la red de salud por jornada electoral

Ante la jornada electoral que se desarrollará este domingo 8 de marzo en el país, la Alcaldía de Barrancabermeja declaró alerta amarilla en toda la red prestadora de servicios de salud del distrito, como medida preventiva para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el proceso democrático.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 1375 de 2026, expedida por la Secretaría Distrital de Salud, con la que se ordena el alistamiento de hospitales, clínicas y centros de atención médica tanto del sector público como privado.

El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva Camargo, explicó que la alerta estará vigente desde las cero horas del 7 de marzo hasta las 24:00 horas del 9 de marzo, periodo durante el cual se activarán los planes hospitalarios de emergencia en toda la red de atención.

Ante la jornada electoral, Barrancabermeja activó alerta amarilla en toda la red prestadora de salud. El secretario Andrés Manosalva Camargo señaló que hospitales y servicios de urgencias estarán en alistamiento del 7 al 9 de marzo para atender emergencias. #VocesySonidos pic.twitter.com/cirw8zBfGe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 7, 2026

Según el funcionario, esta medida permitirá que el sistema de salud del distrito se mantenga en máximo estado de preparación, garantizando disponibilidad de personal médico, camas hospitalarias, insumos y servicios de urgencias para responder de manera oportuna ante cualquier situación que se pueda presentar durante la jornada electoral.



Durante el tiempo que esté vigente la alerta amarilla, el sistema de emergencias médicas será coordinado por la Secretaría de Salud en articulación con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), organismo encargado de coordinar la atención de incidentes y el traslado de pacientes en caso de ser necesario.

Además, se mantendrá trabajo conjunto con el Cuerpo de Bomberos, organismos de socorro y las diferentes instituciones prestadoras de salud, con el fin de garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia que pueda registrarse en el municipio.

Desde la administración distrital se reiteró el llamado a los ciudadanos para participar de manera tranquila y responsable en la jornada democrática, respetando las normas y contribuyendo a que el proceso electoral se desarrolle en completa normalidad.

La Alcaldía aseguró que, junto con las autoridades de seguridad y los organismos de emergencia, se mantendrán activos los protocolos de vigilancia y atención para garantizar la seguridad, la atención médica y el bienestar de la población durante el fin de semana electoral.