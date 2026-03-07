En vivo
Municipios del sur de Santander tendrán servicio de energía por horarios tras daño en subestación

La empresa Electrificadora de Santander implementó horarios especiales de suministro en varios municipios mientras se repara un transformador de 115.000 voltios que afecta el servicio eléctrico.

Municipios de Santander sin luz por fallas en transformador.jpg
Imagen de la ESSA. Municipios de Santander sin luz por fallas en transformador
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 7 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

