Municipios del sur de Santander tendrán servicio de energía por horarios tras daño en subestación

Un total de 17 municipios del sur de Santander permanecen afectados en el servicio de energía debido al daño en un transformador de 115.000 voltios en la subestación de Barbosa, situación que obligó a implementar un plan de contingencia con suministro por horarios, dado que el servicio total podría ser restablecido el próximo 10 de marzo.

La medida fue adoptada por la Electrificadora de Santander con el objetivo de permitir que los municipios tengan energía durante algunas horas para cargar plantas eléctricas y garantizar servicios esenciales, mientras se adelantan los trabajos para reparar la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con la empresa, el esquema comenzó a aplicarse desde la noche del viernes 6 de marzo y se extenderá hasta el sábado 7 de marzo de 2026, con turnos de energía que en la mayoría de los casos no superarán las seis horas por municipio.

La contingencia impacta principalmente a localidades de la provincia de Vélez, donde miles de usuarios permanecen sin suministro permanente.



Según la programación entregada por la compañía, el servicio se prestará por turnos en diferentes municipios.

En el municipio de Barbosa se mantendrá el servicio permanente en el Hospital San Bernardo y en algunos barrios cercanos , con el fin de garantizar la atención médica y servicios prioritarios.

De 6:00 p. m. a 11:59 p. m. habrá energía en Florián, La Belleza y Sucre, tanto en cascos urbanos como en algunos sectores rurales. También se incluye el casco urbano de Puente Nacional y zonas rurales del municipio de Albania.

El sábado 7 de marzo, de 12:00 a. m. a 6:00 a. m., el servicio se prestará en sectores de Aguada, La Paz, Guavatá, Jesús María, Chipatá y Vélez, además de algunas veredas de Puente Nacional, Albania, Florián, Sucre, Saboyá y Chiquinquirá.

Asimismo, de 6:00 a. m. a 12:00 p. m. se garantizará el suministro en los cascos urbanos de Vélez y Güepsa, y de 12:00 p. m. a 6:00 p. m. habrá servicio en Barbosa, Güepsa y Vélez, incluyendo barrios y sectores urbanos y rurales.

Ante esta situación, la empresa hizo un llamado a la comunidad para hacer un uso responsable de la energía durante las horas en que se habilite el servicio, por lo que pidió evitar conectar varios electrodomésticos al mismo tiempo, utilizar únicamente luces y aparatos esenciales y aprovechar los horarios con energía para cargar plantas eléctricas o sistemas de respaldo.

Finalmente, la compañía indicó que continuará informando cualquier actualización sobre la programación del servicio a través de sus canales oficiales, mientras avanza la reparación del transformador que mantiene en emergencia eléctrica a gran parte del sur de Santander.