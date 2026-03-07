Trump amenaza a Irán con destrucción total y muerte segura: "Hoy golpearemos muy duro"

Trump aseguró que Teherán "se ha rendido" a sus vecinos y achaca la oferta de desescalada iraní a la ofensiva "sin cuartel".

"¡Hoy Irán recibirá un golpe muy duro! Debido al mal comportamiento de Irán, se están considerando seriamente la destrucción completa y la muerte segura de áreas y grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta este momento", posteó Trump es su red social Truth al cumplirse una semana de guerra en Oriente Medio.

Siete días de ira y fuego en ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, siete días en los que el conflicto se ha extendido a 16 países, ha provocado la muerte de 1.200 personas solo en ´la República Islámica, y varios cientos en Líbano, donde ha revivido la ofensiva israelí contra la milicia chií Hizbulá.

La operación bautizada como 'Furia épica' provocó el primer día la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, y de la plana mayor del régimen de Irán, país que suma más de 3.600 edificios civiles afectados por los ataques, de momento solo aéreos.



Irán ha contraatacado lanzando misiles a bases militares estadounidenses en la región, en Baréin, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait, así como contra Israel, y ha expandido los ataques a países como Arabia Saudí, Turquía y Azerbaiyán.