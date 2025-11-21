En vivo
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Leopoldo Múnera renunciará a su cargo como rector de la Universidad Nacional

Leopoldo Múnera renunciará a su cargo como rector de la Universidad Nacional

La anulación de su elección por parte del Consejo de Estado llevó a Leopoldo Múnera a anunciar su renuncia como rector de la Universidad Nacional, en medio de una crisis institucional marcada por disputas internas, fallos contradictorios y un incierto proceso de transición que ahora deberá resolver el Consejo Superior Universitario.

