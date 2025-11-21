“Una vez quede en firme el falló, ejerceré como rector de Universidad Nacional”: Ismael Peña

José Ismael Peña, el rector designado de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), anunció su inminente regreso al cargo tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Leopoldo Múnera. En diálogo con Mañanas Blu, Peña, quien fue "defenestrado" hace aproximadamente año y medio, afirmó que la sentencia judicial lo reintegra automáticamente a la rectoría.



Vigencia del nombramiento

Peña insistió en que su regreso no es una interpretación personal, sino el resultado directo de lo que afirman las sentencias del Consejo de Estado. El alto tribunal se ha pronunciado de manera "clara y contundente", estableciendo dos puntos cruciales: primero, que su nombramiento fue correcto de acuerdo con los estatutos de la Universidad Nacional y que el Consejo Superior Universitario (CSU) actuó en concordancia con la norma al seleccionar un método al iniciar la sesión. Segundo, la sentencia reciente afirma que el CSU no tenía la competencia para nombrar un nuevo rector, acto que resultó en la elección de Múnera.

Foto: Universidad Nacional.

Para Peña, la anulación del acto administrativo posterior deja como único acto "vigente vivo" su nombramiento y posesión, la cual tuvo lugar el 2 de mayo de 2024. A pesar de que algunos sectores interpretan que la sentencia no lo nombra taxativamente como rector, Peña sostiene que no es necesario que el fallo lo diga explícitamente, ya que la sentencia del Consejo de Estado es de "obligatorio cumplimiento y acatamiento" para todas las instancias administrativas.



Reintegración automática

El rector designado explicó que ya ha solicitado a la Secretaría General de la Universidad Nacional que tramite la representación legal ante el Ministerio. El proceso de su regreso se efectuará de forma automática. De acuerdo con la norma, deberá esperar 72 horas a partir de la publicación de la sentencia para que esta quede en firme. De no haber contratiempos, Peña anunció que: "inmediatamente el miércoles a las 8 de la mañana... una vez quede en firme el fallo, yo comienzo a ejercer nuevamente la rectoría".

Peña subrayó que no necesita posesionarse nuevamente porque ya lo hizo en mayo, y la sentencia simplemente reafirma que el acto administrativo de su nombramiento es el único válido. Aunque no ha conversado con el profesor Múnera, se mostró dispuesto a reunirse para llevar a cabo un proceso de empalme "en lo más transparente" y "académicamente posible".

Llamado a la estabilidad y retos pendientes

Frente a la posibilidad de que el gobierno o sectores estudiantiles se opongan a su regreso, Peña se manifestó seguro de que el gobierno Petro y el ministro de Educación acatarán la decisión judicial, pues lo contrario sería prevaricato y contravendría la institucionalidad. Recordó que la Universidad Nacional tiene una existencia de 158 años, posee autonomía universitaria consagrada en la Constitución y la ley, y es una institución sólida que ha sobrevivido a todos los gobiernos y corrientes políticas.



El rector hizo un llamado a la tranquilidad a la comunidad académica. Aseguró que el semestre de los cerca de 60,000 estudiantes no está en riesgo. Incluso, aclaró que los diplomas firmados por Leopoldo Múnera conservan su validez debido a la presunción de legalidad existente en el aparato normativo colombiano.

