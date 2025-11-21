En vivo
Educación  / "Una vez quede en firme el falló, ejerceré como rector de Universidad Nacional": Ismael Peña

“Una vez quede en firme el falló, ejerceré como rector de Universidad Nacional”: Ismael Peña

Para Peña, la anulación del acto administrativo posterior deja como único acto "vigente vivo" su nombramiento y posesión, la cual tuvo lugar el 2 de mayo de 2024.

