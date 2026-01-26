En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Puntos clave de demanda ante el Consejo de Estado por la creación de zonas para el Clan del Golfo

Puntos clave de demanda ante el Consejo de Estado por la creación de zonas para el Clan del Golfo

La demanda alerta sobre la entrada en vigor de la resolución, programada para el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con los periodos electorales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad