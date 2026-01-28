En vivo
Blu Radio  / Nación  / Abatido alias ‘07’, máximo cabecilla del Clan del Golfo en Magdalena: así fue la operación

El jefe criminal tenía más de 20 años de trayectoria y era señalado de homicidios, extorsiones y disputas armadas por el control del narcotráfico.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

