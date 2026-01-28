Abatido alias ‘07’, máximo cabecilla del Clan del Golfo en Magdalena: así fue la operación

En una operación conjunta desarrollada en la vereda Palma de Vino, en el municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), fue abatido Wilson Darío Ruiz Vélez, alias Moisés o 07, señalado cabecilla de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo. En el mismo operativo murieron cuatro hombres que integraban su esquema de seguridad y fueron capturados otros dos miembros de la organización.

Durante la acción de la Policía y la Fuerza Aeroespacial, las autoridades incautaron fusiles, pistolas, proveedores y munición, además de equipos de comunicación como celulares, radios, memorias USB y una grabadora, así como material de intendencia utilizado por el grupo armado. El golpe se dio en una zona estratégica para la movilidad y el control territorial de esta estructura criminal en el centro del departamento.

Alias “07” tenía una trayectoria criminal cercana a los 20 años, tras haberse desmovilizado de las antiguas AUC y reincidir en actividades ilegales. Dentro del Clan del Golfo había ocupado cargos de alto nivel, entre ellos segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y, posteriormente, jefe de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, consolidándose como uno de los hombres de confianza del mando regional.

Su prontuario lo vinculaba con homicidios múltiples y selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados con otras organizaciones criminales por el control de corredores de narcotráfico. Con su caída, las autoridades consideran que se debilita de manera significativa el accionar de esta estructura en el Magdalena y se impacta su capacidad de expansión hacia zonas del departamento del Cesar, reduciendo la presión criminal sobre comunidades rurales y urbanas de la región.