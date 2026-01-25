Enfrentamiento entre disidencias y Clan del Golfo en Briceño deja varias familias desplazadas

La situación de orden público en el departamento de Antioquia vuelve a empeorarse y ahora son enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo los que han causado temor y zozobra en la zona rural del municipio de Briceño.

Autoridades departamentales confirmaron que los enfrentamientos comenzaron desde el 24 de enero y duraron varias horas, ocasionando que decenas de familias decidieran confinarse debido a los cruces de disparos. Además, Blu Radio pudo confirmar que dos familias ya salieron desplazadas hacia el casco urbano de Briceño.

Ante la grave situación de orden público en este municipio del Norte antioqueño, autoridades locales y departamentales realizarán un Consejo de Seguridad Extraordinario para conocer más a fondo la situación y así emprender acciones de reacción inmediata para tratar de retomar el control territorial de la zona.

A la espera de que se conozca un parte oficial por parte de la Alcaldía de Briceño, sigue la incertidumbre en este municipio debido a que versiones preliminares indican que el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' estarían emprendiendo estas acciones armadas por temor a que el Clan del Golfo le gane terreno.



Hay que mencionar que estos enfrentamientos se dan cerca de 24 horas después de que las mismas disidencias de alias 'Calarcá' atacaran la base militar Bomboná del municipio de Anorí, este hecho en la subregión vecina del Nordeste antioqueño.