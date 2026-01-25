En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enfrentamiento entre disidencias y Clan del Golfo en Briceño deja varias familias desplazadas

Enfrentamiento entre disidencias y Clan del Golfo en Briceño deja varias familias desplazadas

Estos enfrentamientos se dan cerca de 24 horas después de que las mismas disidencias de alias 'Calarcá' atacaran la base militar Bomboná del municipio de Anorí.

