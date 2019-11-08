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Zaragoza

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Antioquia

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Hombre arrojó a gato al vacío en Zaragoza, Antioquia: autoridades buscan al responsable

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Encuentran cuerpo de una mujer en la vía Caucasia-Zaragoza; tenía signos de tortura

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Liberaron a joven secuestrado en Zaragoza, Antioquia: Clan del Golfo lo habría confundido

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Antioquia

Destruyen cinco unidades de minería ilegal del Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia

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