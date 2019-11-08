Una operación conjunta de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía dio un nuevo golpe a las finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño con la captura en flagrancia de un hombre señalado de administrar los recursos económicos de la subestructura Uldar Cardona Rueda.El procedimiento se desarrolló en el casco urbano del municipio de Zaragoza, donde las autoridades encontraron en la vivienda del procesado, conocido como alias ‘El Tuerto’, 1.050 millones de pesos en efectivo, dinero que, según las investigaciones, estaría relacionado con actividades de extorsión y otras rentas ilegales de esa organización criminal. Así lo indicó el general Óscar Díaz, comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército."Dinero proveniente de la economía ilícita que se realiza en la región, tanto la extorsión como la extracción ilícita de yacimientos mineros. Este dinero sería para el pago de los sujetos integrantes de esta subestructura", declaró el mando militar.De acuerdo con la información oficial, ‘El Tuerto’, habría intentado evitar su judicialización ofreciendo 500 millones de pesos a una oficial del Ejército que participaba en el procedimiento, situación que fue rechazada y reportada por la uniformada para ser anexada al proceso investigativo.En el lugar también fueron decomisados al hombre un revólver calibre 38, munición y una máquina contadora de billetes, elementos que quedaron bajo custodia de la Fiscalía junto con el dinero y el detenido