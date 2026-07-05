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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Inglaterra le gana a México en el Azteca y se mete en cuartos del Mundial

Inglaterra le gana a México en el Azteca y se mete en cuartos del Mundial

Con doblete de Jude Bellingham y otro del capitán Harry Kane, Inglaterra le ganó 3-2 a México en el Estadio Azteca.

Inglaterra vs. México.jpg
Inglaterra vs. México.
Foto: AFP.
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

La selección de Inglaterra se clasificó este domingo a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar a México por 2-3 en el partido que se jugó en el estadio Azteca de la capital mexicana.

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En una de las noches más vibrantes del estadio Azteca, México sufrió su derrota más dolorosa. Jude Bellingham y Harry Kane hicieron valer su jerarquía y marcaron los goles de Inglaterra. Bellingham se reportó con un doblete para los ingleses en los minutos 36 y 38, mientras que Kane convirtió el tercer tanto, de penalti, en el minuto 60.

Nunca antes, Bellingham había marcado dos goles con la selección inglesa y este domingo lo consiguió en un par de minutos ante una muralla verde que no había encajado en cuatro partidos.

Los tantos mexicanos fueron obra de Julián Quiñones en el 42' y de Raúl Jiménez, también de pena máxima, en el 69'.

Arengados por el apoyo inconmensurable de su afición, Quiñones y Jiménez marcaron y mantuvieron en la pelea al Tri que, sin embargo, no pudo evitar su tercera derrota en su mítico estadio en juego oficial.

Por su parte, Harry Kane hizo su sexto gol en este Mundial y le dio a Inglaterra el boleto a Miami para enfrentar el sábado a Noruega.

Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel jugarán por los cuartos de final el 11 de julio contra Noruega en Miami.

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