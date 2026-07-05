EN VIVO | México vs. Inglaterra HOY: siga gratis y online los octavos de final del Mundial 2026

México recibe este domingo 5 de julio a Inglaterra en el estadio Azteca, en Ciudad de México, por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El conjunto anfitrión intentará aprovechar el respaldo de su afición para seguir en carrera, mientras que el combinado inglés buscará confirmar su favoritismo y acercarse al objetivo de conquistar un título que se le ha escapado durante seis décadas.

El compromiso llega marcado por la sorpresa que dejó la jornada, con la eliminación de Brasil tras caer por 2-1 frente a Noruega.

Ver EN VIVO México vs. Inglaterra HOY

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará la transmisión completamente gratis y online a través de su canal oficial de YouTube. La cobertura contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por un grupo de analistas y comentaristas que ofrecerán todos los detalles del compromiso.

Los aficionados podrán seguir minuto a minuto las principales incidencias del partido, las mejores jugadas, los goles y las reacciones de los protagonistas en una cobertura especial.

¿A qué hora juega HOY México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Publicidad

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este domingo 5 de julio en el estadio Azteca, de Ciudad de México.

México intentará hacer valer su condición de local para avanzar a los cuartos de final y mantener vivo el sueño mundialista ante su afición. Inglaterra, por su parte, buscará imponer su jerarquía y dar un paso más en su aspiración de volver a levantar la Copa del Mundo, un título que persigue desde hace seis décadas.