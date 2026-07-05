Fatal accidente: 9 muertos y 9 heridos tras la caída de un minibús por barranco de casi 300 metros

Al menos nueve personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas tras la caída de un minibús en el municipio de Morochata, Bolivia. El vehículo cayó aproximadamente 300 metros por una pendiente, un hecho que conmocionó a la región.

Equipos de bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar del accidente, donde llevaron a cabo complejas labores de rescate debido a la difícil geografía del terreno.

Para llegar hasta los afectados, fue necesario el uso de cuerdas y equipos especializados, considerando que el minibús terminó en cercanías de un río tras una caída de entre 280 y 300 metros.

De acuerdo con medios locales, los heridos fueron evacuados en ambulancias hacia centros de salud del Valle Bajo de Quillacollo, donde reciben atención médica. Según los reportes, presentan diversas lesiones, entre ellas politraumatismos, heridas de consideración, traumatismos encéfalo craneanos (TEC) y otras complicaciones.



De acuerdo con el informe preliminar de bomberos, las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación. Sin embargo, las primeras indagaciones señalan que el minibús presuntamente transportaba un número de pasajeros superior a su capacidad.

Asimismo, el personal de tránsito continúa haciendo las diligencias y pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Este accidente se suma a otros hechos similares registrados en las vías, donde factores como el error humano, el exceso de velocidad o las fallas mecánicas suelen estar entre las principales causas. Ante este panorama, las autoridades insisten en fortalecer los controles al transporte público y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad vial para reducir el riesgo de nuevas tragedias.

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*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana