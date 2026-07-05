Video: hombre fue golpeado por turistas tras presunta agresión contra dos mujeres en una playa

Las vacaciones de decenas de turistas terminaron convertidas en una escena de tensión y violencia luego de que un hombre fuera rodeado y golpeado por varios bañistas que intentaron detener una presunta agresión contra dos mujeres.

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el momento en que varias personas intervienen para proteger a las víctimas y enfrentar al señalado agresor.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 3 de julio en una playa de la Isla Saona, en República Dominicana. De acuerdo con la información que acompaña las imágenes, el hombre habría reaccionado de manera violenta luego de ver a su pareja conversando con otro turista mientras ambos disfrutaban de un baño en el mar. En ese momento, corrió hacia ella y, presuntamente, comenzó a propinarle varios puñetazos en el rostro, lo que provocó la inmediata reacción de quienes se encontraban cerca.

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AGRESOR RECIBE PALIZA TRAS GOLPEAR MUJER EN PLAYA DE SAONA



Video viral muestra cómo un grupo de hombres locales y turistas somete al responsable de una agresión violenta frente a decenas de testigos en pleno paraíso turístico.



En Isla Saona República Dominicana un… pic.twitter.com/DzK46yTvMj — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) July 3, 2026

En el video se aprecia cómo uno de los turistas fue el primero en intervenir y empujó al presunto agresor para apartarlo de la mujer. Mientras tanto, otros bañistas ingresaron al agua para intentar controlar la situación y evitar que continuaran los golpes. Sin embargo, el hombre siguió lanzando insultos tanto contra su pareja como contra las personas que buscaban detenerlo.



La tensión aumentó en cuestión de segundos. Uno de los presentes decidió responder con varios golpes contra el señalado agresor, lo que dio paso a una riña en medio del agua. Al menos tres hombres terminaron enfrentándolo físicamente, mientras otros turistas observaban la escena entre gritos y expresiones de sorpresa por la rapidez con la que se desarrollaron los hechos.

Cuando parecía que el enfrentamiento había terminado, el hombre intentó retirarse del lugar. No obstante, un adulto mayor que había seguido toda la situación le propinó un golpe por la espalda. Una mujer intervino para evitar que la pelea continuara, aunque la discusión entre los involucrados se prolongó durante algunos instantes.

Tras el incidente, las dos mujeres fueron auxiliadas por varios de los turistas presentes, mientras el video comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales.