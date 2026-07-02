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Video: pareja escaló antena del Empire State Building para comprometerse y todo terminó en tragedia

Los dos jóvenes, con el rostro cubierto, protagonizaron la escena a 443 metros de altura antes de ser detenidos por la Policía de Nueva York.

Pareja escaló antena del Empire State Building para comprometerse y todo terminó en tragedia
Foto: Captura Ig @angela_nikolau
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

Dos personas fueron arrestadas el miércoles después de escalar una antena en la cima del Empire State Building en Nueva York para una aparente propuesta de matrimonio.

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La pareja, vestida de negra y con sus caras cubiertas, desplegó una pancarta en la parte más alta del edificio de 443 metros que decía: "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz".

"Dos individuos fueron detenidos sin incidentes. No hay reportes de heridos. Los cargos están pendientes, y la investigación continúa", dijo a la AFP un portavoz de la policía de Nueva York.

El hombre se postró sobre una rodilla y le pidió matrimonio a la mujer, antes de que se besaran y se abrazaran.

El Empire State Building tiene un mirador abierto al público, pero el acceso a puntos más altos está prohibido.

No está claro aún cómo la pareja llegó hasta la antena.

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