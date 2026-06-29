Video: momento exacto en que policía habría disparado a una persona en Bogotá

En horas de la madrugada de este 28 de junio se produjo un hecho trágico en un local comercial en el sur de Bogotá, en el cual quedó implicado un patrullero de la Policía Nacional por presunto homicidio contra una persona al haber accionado su arma de dotación en el interior del sitio.

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, que tuvo acceso a cámaras de seguridad del sitio, se ve cómo el patrullero compartía con la víctima mientras jugaba bolirana, al parecer, luego del empate entre Colombia y Portugal por el Mundial. Allí, sacó su arma y empezó a hablar con este hombre, segundos después terminó tendido en el piso y sería el momento exacto en que se activó.

"Uniformados en la localidad de Los Mártires conocieron un motivo de policía dentro de un establecimiento comercial, donde un ciudadano presentaba heridas por arma de fuego, por lo que se activaron los protocolos institucionales", indicó la Policía.

Todo se dio en la localidad de Los Mártires en horas de la madrugada sobre las 12:15 de la noche. La víctima fue reconocida como Carlos Mora, quien luego del disparo fue trasladado a un centro asistencial en donde perdió la vida por la gravedad de la herida.



"La persona herida fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial donde posteriormente fallece. La Policía Nacional adelantó las actuaciones judiciales y presentó a la autoridad competente a un funcionario activo con el fin que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine su eventual responsabilidad conforme a la ley", indicó la Policía a través de un comunicado sobre lo sucedido.

Al igual que indicaron que ayudarán en la investigación para que esclarezcan todos los hechos lo más rápidamente y se haga justicia a la familia afectada; asimismo, rechazaron cualquier compartimento que "vaya en contra de los principios de la institución".