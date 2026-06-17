Bus alimentador de TransMilenio cayó a una pendiente en el sur de Bogotá

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este miércoles 17 de junio en el sur de Bogotá, luego de que un bus alimentador del sistema TransMilenio perdiera el control y cayera por una pendiente en la localidad de San Cristóbal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de movilidad, el siniestro ocurrió específicamente en la carrera 11 Este con calle 63 Sur. En el hecho se vieron implicados el vehículo de transporte público masivo, un taxi y una camioneta particular, lo que derivó en un fuerte impacto que terminó con el bus de servicio zonal volcado sobre el terreno inclinado de la zona.

Activación de protocolos de emergencia

Tan pronto como se reportó la novedad en el sector, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y asistencia del Distrito. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, ambulancias de la Secretaría de Salud y personal de la Policía Metropolitana para acordonar el área, evaluar la gravedad del impacto y brindar la atención médica requerida a las personas que resultaron lesionadas.



Pronunciamiento oficial de TransMilenio

Frente a la emergencia, TransMilenio emitió un pronunciamiento oficial en el que lamentó el incidente vial y precisó que el incidente no dejó víctimas mortales.

Asimismo, la entidad pública aseguró que mantendrá el acompañamiento a las labores de asistencia y subrayó que continuará reforzando las medidas de control y monitoreo en la capital con el fin de garantizar la seguridad operacional de todos los componentes del sistema de transporte masivo.

