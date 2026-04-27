El fuerte puñetazo con el que arquero argentino mandó al piso a rival en el fútbol español

Un violento episodio marcó el derbi aragonés en la Segunda División de España y tuvo como protagonista al arquero argentino Esteban Andrada, quien terminó expulsado y luego desató la polémica tras propinarle un fuerte puñetazo a un rival en pleno tiempo de reposición.

La agresión ocurrió durante el partido entre Zaragoza y Huesca, válido por la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, y rápidamente se volvió viral por la contundencia del golpe y por las posibles consecuencias deportivas que podría enfrentar el guardameta.



Video del puñetazo de Esteban Andrada

La acción se produjo en el minuto 98, cuando el Zaragoza ya caía 1-0 y se vivían momentos de máxima tensión. En medio de una discusión dentro del área, Andrada fue expulsado inicialmente por empujar a Jorge Pulido, capitán del Huesca.

Sin embargo, tras ver la tarjeta roja, el arquero argentino perdió el control.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Cuando parecía retirarse del campo, buscó nuevamente a Pulido y le lanzó un puñetazo directo al rostro que hizo caer al defensor al césped, generando un altercado entre jugadores de ambos equipos.



La escena elevó aún más la tensión de un partido crucial por la permanencia, y el árbitro terminó expulsando también a Dani Jiménez, portero del Huesca, y a Dani Tasende, del Zaragoza.

Mientras tanto, el Huesca resistió hasta el final y selló una victoria clave por 1-0 en un derbi con implicaciones directas en la lucha por evitar el descenso.



¿Qué sanción podría recibir Andrada?

La agresión podría costarle cara al exarquero de Boca Juniors y actual jugador cedido por Monterrey.

De acuerdo con reportes desde España, Andrada se expone a una sanción que podría alcanzar hasta 12 partidos, además del castigo automático por la tarjeta roja recibida.

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De confirmarse una suspensión de ese calibre, el golpe sería sensible para Zaragoza en la recta final de la temporada, en momentos en que el club pelea por no caer a la tercera categoría.

Horas después del incidente, Andrada publicó un mensaje en video en el que ofreció disculpas y reconoció que reaccionó de manera equivocada.

“Estoy muy arrepentido”, expresó el guardameta.

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También admitió que fue una reacción fuera de lugar:



Reconoció que “se salió de contexto”.

Dijo que dio una mala imagen como profesional.

Aseguró que no volverá a repetir una conducta similar.

Zaragoza también condenó lo ocurrido

El club aragonés se desmarcó de lo sucedido y emitió un comunicado público rechazando la agresión.

En su pronunciamiento, Zaragoza calificó la escena como impropia del fútbol y aseguró que evaluará posibles medidas disciplinarias internas contra el arquero.

Además, señaló que lo ocurrido “manchó de manera inaceptable” un partido de especial trascendencia para la región.

Cabe recordar que tanto Zaragoza como Huesca están comprometidos en la pelea por evitar el descenso, por lo que el derbi ya venía cargado de presión.