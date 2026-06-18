Confrontaciones entre disidencias Farc y Clan del Golfo dejan 350 desplazados en El Bagre y Zaragoza

En el Bajo Cauca antioqueño persisten las preocupaciones por acciones de grupos armados que siguen afectando a la población civil e incluso ponen en riesgo el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.

Confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han generado el desplazamiento masivo de más de 350 habitantes de zonas rurales limítrofes entre los municipios de El Bagre y Zaragoza.

Según la información más reciente obtenida de fuentes militares, hasta ahora el censo alcanzaba un total de 355 personas que han llegado hasta el corregimiento Puerto López del municipio de El Bagre. De ellas, 78 personas provienen de la vereda Las Nubes de la misma localidad y las restantes de veredas del municipio de Zaragoza como Villa Severa, Citeaguanta y Villa Amará.

Organizaciones sociales expresaron su preocupación por el recrudecimiento del panorama humanitario de la región en medio de presuntos intereses expansionistas de las disidencias de las Farc y la disputa a sangre y fuego por control de rentas ilegales con estructuras adversarias. Óscar Yesid Zapata es defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz.



"Esta sería la consumación de los escenarios de riesgo advertidos por organizaciones sociales de la población civil. En ese territorio podría también determinar un plan expansivo del cuerpo de las disidencias en zonas donde hay fuerte presencia del Clan del Golfo", destacó.

Desde la fuerza pública indicaron que siguen adelantando acciones para lograr el control de la zona y así garantizar las condiciones necesarias para el pronto retorno de desplazados, pero también para el adecuado desarrollo de los comicios del próximo domingo.