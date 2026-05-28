Bajo Cauca, Urabá, Nordeste y Magdalena Medio, con mayor riesgo de incendios forestales

Ante la fuerte sequía que se avecina, en Antioquia priorizaron la atención en cuatro subregiones identificadas propensas a incendios forestales. Las autoridades señalaron que monitorean todo el departamento, pero las altas temperaturas se presentarán con mayor énfasis en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste.

Las autoridades en Antioquia están en alerta ante lo que significará la entrada del fenómeno de El Niño, que según pronósticos climáticos del IDEAM, existe una probabilidad del 61% de ocurrencia entre mayo y julio y superior al 90% desde septiembre, con una intensidad moderada o fuerte probable.

Ante los impactos que comprenden desabastecimiento hídrico, afectaciones al sector agropecuario y los impactos en salud pública que se puedan derivar de las altas temperaturas y la escasez de agua, la Gobernación anunció acciones, en primer lugar ante la ocurrencia de incendios forestales.

De acuerdo con la directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, se refuerza la preparación en los 125 municipios para prevenir emergencias y proteger el territorio, además de una inversión superior a los 2 mil 460 millones de pesos, 23 municipios de Antioquia han sido fortalecidos con equipos para atender este tipo de situaciones. Por primera vez, el departamento también cuenta con estudios de riesgo ubicando las subregiones con mayor riesgo de conflagraciones.



“Antioquia cuenta, después de muchos años con tener un plan actualizado de incendios forestales, ya tenemos las regiones, las subregiones más críticas que son propensas a tener incendios forestales. Estas subregiones son la subregión del Urabá antioqueño, la subregión del Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste. Y ahí enfocaremos todas las acciones de manera articulada”, aseguró.

De igual forma, más de 1.600 indígenas de Urabá se beneficiarán con acciones para la construcción y mantenimiento de reservorios, que reducirán el riesgo de desabastecimiento de agua en 11 comunidades de San Pedro de Urabá y Necoclí. Así lo detalló Beatriz Pabón, secretaria de Ambiente.

“4.800 familias protegen los nacimientos de agua en el departamento en una conservación de 40 000 hectáreas ubicadas en bosques de áreas de de ecosistemas estratégicos. Venimos trabajando con 97 guarda-cuencas en 97 municipios para el seguimiento estratégico de los ecosistemas del departamento de Antioquia”, agregó.

Publicidad

La funcionaria añadió que, desde esta dependencia, se han invertido más de 198 mil millones de pesos en 36 obras de acueducto y alcantarillado en 56 municipios, para enfrentar el fenómeno de El Niño y responder al cambio climático.

Desde la Sociedad Hidroituango, se planteó la importancia de que la hidroeléctrica esté plenamente preparada con todas sus capacidades, para cuando se materialice de manera intensa el fenómeno de El Niño durante el segundo semestre.

Por ello, la necesidad de una mesa técnica que permita evaluar soluciones compatibles con las necesidades energéticas del país y con las obligaciones ambientales del proyecto.