Es urgente tomar medidas para almacenar agua en los embalses: alertas de la Contraloría por El Niño

La Contraloría General de la República advierte al Gobierno nacional que es urgente tomar medidas para garantizar el máximo almacenamiento de agua posible en los embalses, esto como antesala de la llegada del fenómeno de El Niño que implica riesgos para el abastecimiento de agua y electricidad en el país.

El propio gobierno colombiano elevó a 82 % la posibilidad de un inicio del fenómeno en el trimestre actual, aunque se espera que arranque con fuerza y sea declarado oficialmente hacia el mes de septiembre. Incluso hay riesgos de que sea un Niño atípicamente fuerte, un Super Niño.

"La combinación de un fenómeno de El Niño de intensidad alta o muy alta, más el actual déficit de energía eléctrica en firme, más los retrasos en la ejecución y entrada en operación de proyectos de generación y más la elevada deuda del Gobierno nacional con los actores del sector eléctrico del país, estimada en $8,2 billones, sin duda va a causar una crisis severa y de carácter estructural al sistema eléctrico del país", advirtió la Contraloría.

Por ejemplo, en los últimos años apenas el 28 % de los nuevos proyectos de generación entraron a operar. Hoy el país tiene un déficit de energía en firme y buena parte del parque de generación funciona con agua.



A esto se suma la crisis financiera del sistema, en la que destacan las cuentas por pagar de Air-e. Por eso, la Contraloría también le pidió al gobierno que pague las cuentas pendientes por subsidios.

Además de la inyección de recursos, para la Contraloría es necesario arrancar de inmediato una campaña de divulgación de las afectaciones que puede sufrir el país por El Niño.

Por ejemplo, la demanda de energía está creciendo en medio del calor cuando lo que se requiere son esfuerzos adicionales de ahorro para cuidar el agua. Además, el país tiene el reto de garantizar que tendrá gas suficiente para las plantas térmicas.

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¿Por qué es urgente guardar agua en los embalses antes de El Niño?

Para la Contraloría en un contexto de sequía el Gobierno debería reevaluar las medidas que obligan a los embalses a liberar más agua de la necesaria porque podría comprometerse la disponibilidad de energía en el sistema eléctrico. En especial, en lo relacionado con las medidas de restricción sobre Hidroituango.

"En virtud de todo lo anterior, la Contraloría General insta al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales, a que consideren la urgente adopción de acciones tales como revisar, evaluar y ajustar los instrumentos regulatorios para el manejo de todos los embalses del país, de forma que se privilegie la acumulación máxima posible de agua en estos, siempre garantizando la entrega aguas abajo del caudal ecológico exigido y las condiciones ecológicas necesarias para la protección de las comunidades y los ecosistemas que se encuentran en su área de influencia", agregó la entidad.