En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Carta de Leyva
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali se prepara ante posibles incendios forestales y desabastecimiento de agua por fenómeno del Niño

Cali se prepara ante posibles incendios forestales y desabastecimiento de agua por fenómeno del Niño

También las autoridades continúan la vigilancia sobre el comportamiento de la represa de Salvajina, cuyo nivel se mantiene alrededor del 76 % de su capacidad.

Preparativos en Cali ante fenómeno del Niño.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

En Cali ya se están tomando decisiones para anticiparse a los efectos del fenómeno del Niño y enfrentar posibles situaciones de emergencia.

El suministro de agua se convirtió en una de las principales preocupaciones.

Por ello, Emcali puso en marcha una estrategia de contingencia orientada a mantener estable el servicio, especialmente en las zonas más altas, con el respaldo de las plantas que operan con el río Cauca.

"Importante informarle a la comunidad que Emcali se viene preparando y por eso se han implementado un protocolo para garantizar el suministro de agua a toda la comunidad, se ha hecho un revisiones Infraestructura, lo que incluye plantas y estaciones de Bomberos para garantizar este suministro” dijo Lucierne Obonaga, subgerente de agua potable de Emcali.

También las autoridades continúan la vigilancia sobre el comportamiento de la represa de Salvajina, cuyo nivel se mantiene alrededor del 76 % de su capacidad.

Aunque no se contempla, por ahora, la suspensión del servicio mediante racionamientos, sí se podrían presentar variaciones en la presión del agua en sectores de ladera.

Dentro de las medidas adoptadas también se incluyen acciones para prevenir incendios forestales, una de las principales amenazas durante los periodos de altas temperaturas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad