"No permitiremos desmanes y violencia política": alcalde de Cali sobre elecciones presidenciales

En un consejo de seguridad electoral realizado esta mañana, las autoridades de Cali anunciaron una serie de medidas para garantizar la tranquilidad antes, durante y después de la jornada electoral del próximo domingo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió que no se permitirá ningún hecho que altere el orden público, luego de conocerse información en redes sociales sobre hechos violentos promovidos por algunos sectores políticos. El mandatario confirmó un refuerzo de más de 700 policías adicionales, para un total de más de 3.200 uniformados.

“Quiero, eso sí, hacerle una invitación a la población a que todos mantengamos los ánimos calmados. Sé que es una contienda electoral que genera muchas emociones, inclusive, desafortunadamente, muy polarizada de muchas maneras. Quiero también ser muy claro en que nuestra Alcaldía y nuestra administración serán contundentes en mantener el orden en Cali. No permitiremos desmanes, no permitiremos violencia política”, dijo Eder.

Frente a las denuncias por posible constreñimiento electoral en algunos sectores de Cali y corregimientos, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que habrá un despliegue especial de seguridad en los 216 puestos de votación, con el objetivo de garantizar que cerca de 1 millón 839 mil ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad.



“Es un tema que la ciudadanía debe estar atenta a denunciar. Deberán las autoridades correspondientes hacer lo que les corresponde. Debemos indicar que en cada puesto de votación hay presencia de la Policía o del Ejército; en cada puesto de votación, el Ministerio Público ha dispuesto una mesa de justicia y, por sectores de la ciudad, va a estar desplegada la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Serán estas autoridades las que pueden conocer de manera directa si hay intención o armado de algún tipo de delito electoral que quiera afectar el proceso”, expresó Juan Carlos Dorado, registrador especial de Cali.

La Registraduría Nacional del Estado Civil también confirmó que ningún puesto de votación en Cali será trasladado. Además, indicó que el plazo para acreditar testigos electorales fue ampliado hasta este miércoles y que más de 37 mil jurados de votación continúan en proceso de capacitación para garantizar el normal desarrollo de la jornada.