Alcaldía de Cali borró mural tras polémico enfrentamiento del congresista Mondragón y activistas

Un fuerte enfrentamiento verbal se registró entre el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, y un activista político caleño durante la realización de un mural en un puente de Cali en la carrera 1 con calle 26 frente a la antigua licorera del valle .

Durante la actividad, algunos asistentes confrontaron al congresista y cuestionaron la presencia de mensajes de carácter político en un espacio público. El reclamo de los ciudadanos, es que podría estarse incumpliendo la normativa relacionada con propaganda política. Toda esta discusión quedó grabada en videos que se hicieron virales en las redes sociales

"Es lo único que venís hacer no puedes ensuciar los puentes de esta ciudad. Si quieres plasmar un mensaje político en tu casa pero no lo hagas en la ciudad porque esto es espacio público y vos no sos el dueño del espacio público tampoco sos el dueño de la verdad", expresó un activista politico.

Tras lo sucedido, Mondragón indicó que la actividad correspondía a un ejercicio de memoria histórica en honor a las víctimas de los llamados “Falsos Positivos”, y explicó que decidió acompañar a los jóvenes desde el inicio como muestra de apoyo. Asimismo, aseguró que el ambiente se mantuvo tranquilo hasta la llegada de algunas personas que, según su versión, intentaron provocar alteraciones sin éxito.



"Acabo de mandar a la Policía para impedir a los jóvenes hacer el mural de la memoria me están pidiendo los papeles soy congresista de la República y evidentemente paso mi cédula para manifestar que yo sea apoyo a los jóvenes que van a escribir por memoria porque no puede ser que el Ejército en la época de la seguridad democrática haya aceptado el asesinato de jóvenes como guerrilleros", manifestó el congresista.

Frente a estos hechos, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, manifestó que no permitirá intervenciones que afecten el patrimonio público, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a respetar estos espacios.

"Nosotros, en nuestra administración, aceptamos y defendemos la protesta pacífica que cumpla con todos los reglamentos, no aceptamos las vías de hecho, no aceptamos la destrucción de los bienes públicos y tomaremos medidas contundentes contra cualquiera que intente afectar", dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

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Por su parte, funcionarios de la Alcaldía de Cali hicieron presencia en el lugar y, en horas de la mañana, procedió a eliminar los grafitis que se encontraban en ese punto.