Autoridades en Cali se preparan para enfrentar efectos del fenómeno de El Niño

Luego de la advertencia del Ideam sobre la posible llegada anticipada del fenómeno de El Niño al país, las autoridades de Cali comenzaron a implementar medidas preventivas para reducir el impacto de la temporada de sequía y atender eventuales emergencias en la ciudad.

Uno de los puntos prioritarios ha sido asegurar el abastecimiento de agua potable para los caleños. Por esta razón, Emcali activó un plan especial de contingencia que permitirá fortalecer el suministro hacia la red alta de la ciudad con apoyo de las plantas de tratamiento del río Cauca. De igual forma, la entidad mantiene monitoreo constante sobre la represa de Salvajina, que actualmente presenta un nivel cercano al 75 % de almacenamiento.

“Estamos preparados para el fenómeno de El Niño. Estamos buscando que suba el nivel de la represa para estar más preparados. Queremos tomar ciertas decisiones si se agudiza el fenómeno de El Niño. Decirle a la comunidad que no es el momento de desperdiciar agua, como en el lavado de vehículos”, dijo Marco Antonio Suárez.

Aunque por ahora no existe riesgo de racionamiento de agua en la ciudad, Emcali indicó que podrían registrarse disminuciones en la presión del servicio en sectores de ladera. Esto, debido a la reducción en los caudales de los ríos que abastecen la red alta.



Las medidas preventivas también contemplan acciones para evitar incendios forestales durante la temporada seca. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo se anunció el fortalecimiento de los operativos de control y vigilancia en los cerros tutelares de la ciudad, con el objetivo de prevenir emergencias ambientales.

Entretanto, las autoridades locales continúan desarrollando consejos de gestión del riesgo para hacer seguimiento a las condiciones climáticas, evaluar posibles escenarios de emergencia y coordinar las estrategias de atención y prevención en la capital del Valle.

