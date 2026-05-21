“Levanten los vehículos o enfrenten las consecuencias”: alcalde de Cali sobre bloqueos

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lanzó una contundente advertencia a los transportadores que mantienen bloqueos en distintos puntos de la ciudad y aseguró que no permitirá vías de hecho que afecten la movilidad. El mandatario reiteró que la administración distrital mantiene disposición al diálogo, pero condicionó cualquier negociación al levantamiento inmediato de los cierres viales.

“Levanten los vehículos o enfrenten las consecuencias”, afirmó el alcalde de Cali en diálogo con Mañanas Blu, de Blu Radio, en el que explicó que ya ordenó a la Policía y a la Secretaría de Seguridad restablecer la movilidad en los sectores afectados. Éder sostuvo que las protestas no pueden convertirse en una amenaza para la ciudadanía ni para el funcionamiento normal de la capital del Valle del Cauca.

El mandatario aseguró que desde el inicio de su Gobierno se han mantenido mesas de trabajo con los transportadores y recordó que su administración ha impulsado medidas para fortalecer el transporte público formal. Según explicó, el Distrito ha adelantado procesos de integración del Transporte Público Colectivo y fases de chatarrización que buscan modernizar el sistema de movilidad en Cali.

Sobre el proceso de chatarrización, Alejandro Éder indicó que la ciudad ya ejecutó una primera fase, calificada por él como la más grande en más de una década, y confirmó que recientemente comenzó una nueva etapa. Además, señaló que las tradicionales “gualas” seguirán siendo parte importante del sistema de transporte, especialmente en las zonas de ladera de Cali.



El alcalde también desmintió rumores sobre una supuesta salida de circulación de buses a partir del mes de junio. “Es falso y no tienen que bloquear la ciudad para eso. Pueden levantar el teléfono y llamarme”, expresó Éder, quien insistió en que cualquier debate sobre el futuro del transporte público debe darse mediante el diálogo y no mediante bloqueos en las vías de la ciudad.