Bloqueos en Cali por protesta de transportadores que reclaman pagos de chatarrización

Desde tempranas horas de este jueves, 21 de mayo, comenzó una protesta de transportadores urbanos en Cali, generando importantes afectaciones en la movilidad de la ciudad, especialmente en la zona norte.

Los manifestantes se concentran en varios puntos estratégicos de salida, entre ellos las vías que conducen hacia Yumbo, Palmira y Candelaria, donde mantienen presencia con sus vehículos como medida de presión.

La protesta obedece a un reclamo directo a la Alcaldía de Cali, a la que exigen el pago correspondiente por el proceso de chatarrización de automotores que no fueron integrados al sistema masivo MIO. Según los transportadores, esta situación se ha prolongado durante años sin una solución concreta, afectando su estabilidad económica.

La manifestación ha tenido un impacto inmediato en la movilidad urbana. De acuerdo con el reporte entregado por el Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad, se presentan fuertes congestiones vehiculares en varios corredores viales clave. Entre los puntos más críticos se encuentran la carrera 8 con calle 71 y la carrera 8 con calle 81, a la altura del puente de Juanchito.



Asimismo, se reportan afectaciones en sectores como Sameco, Menga, la antigua vía a Yumbo y la vía Cali–Palmira, especialmente en cercanías a Paso del Comercio. Otro de los puntos con mayor concentración de vehículos es el sector del CAM, donde desde las primeras horas del día se han ubicado varios transportadores, generando dificultades en el flujo vehicular.

Conductores particulares, usuarios del transporte público y trabajadores que se desplazan hacia sus lugares de destino han tenido que enfrentar largos tiempos de desplazamiento debido a los bloqueos y la reducción de la capacidad vial en estos sectores.

Frente a esta situación, las autoridades locales informaron que han desplegado unidades de tránsito y grupos de reacción en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo es mitigar el impacto en la movilidad, agilizar el tráfico en la medida de lo posible y garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de los demás ciudadanos.

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Entretanto, se espera que en las próximas horas se puedan establecer una mesa de diálogo entre los transportadores y la administración distrital, con el fin de buscar una salida que permita levantar las protestas y normalizar la movilidad en la capital del Valle del Cauca.