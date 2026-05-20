Terminal Simón Bolívar del MIO en Cali genera energía solar para cerca de 800 hogares

La Terminal Simón Bolívar del MIO, una de las más concurridas de Cali con más de 8.000 usuarios diarios, ya cuenta con una planta solar de generación distribuida y servicio de wifi gratuito, en una apuesta conjunta entre EMCALI, Metrocali y la Alcaldía de Cali para avanzar en movilidad sostenible, transición energética y conectividad.

El proyecto, considerado el tercero de esta magnitud en la ciudad, tiene una capacidad instalada cercana a 1.140 kWp y está compuesto por 2.074 paneles solares, suficientes para generar energía equivalente al consumo mensual de aproximadamente 790 viviendas. Además, permitirá reducir cerca de 900 toneladas de dióxido de carbono al año, aportando a la disminución de gases de efecto invernadero y al fortalecimiento ambiental del oriente caleño.

“Hoy le estamos entregando a la ciudad un importante sistema de generación de energía solar ubicado en la Terminal Simón Bolívar del MIO, un sistema de generación de energía limpia que le va a entregar esta energía a aproximadamente 800 o 900 hogares de la ciudad de Cali. Es una energía que busca combatir la pobreza energética, el cambio climático y también el costo de la energía”, aseguró Roger Mina, gerente general de EMCALI.

El funcionario explicó que parte de los ingresos provenientes de la comercialización de esta energía serán destinados al sistema masivo de transporte, permitiendo fortalecer la sostenibilidad financiera del MIO y consolidar la estrategia de descarbonización impulsada por la administración distrital. Además, recordó que este es el tercer proyecto solar entregado en estaciones del sistema, después de las plantas instaladas en Agua Blanca y Río Cali.



“Seguiremos avanzando con entregas concretas. Aquí no hacemos anuncios de proyectos cuando se inician, sino que entregamos resultados concretos para el beneficio de toda la ciudadanía”, añadió Mina.

Además de la planta solar, la Terminal Simón Bolívar se convirtió en la primera estación del MIO con wifi gratuito de EMCALI Telecomunicaciones, ofreciendo velocidades superiores a 150 megas para los usuarios del sistema. Según la entidad, esta iniciativa busca mejorar la experiencia de conectividad de miles de ciudadanos y promover el acceso al servicio de internet público de la ciudad.