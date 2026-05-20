Refuerzan controles en clínicas estéticas de Cali para garantizar seguridad en procedimientos médico

El fallecimiento de Yulixa Tolosa, ocurrido durante un procedimiento estético en el sur de Bogotá, ha generado preocupación y encendido las alarmas en varias ciudades del país. Ante esta situación, las autoridades sanitarias en Cali anunciaron que reforzarán los operativos de control e inspección en los centros médicos donde se practican este tipo de procedimientos.

Según la Secretaría de Salud, durante el año pasado se ordenó el cierre de siete clínicas estéticas en Cali, debido a irregularidades en su funcionamiento. En lo corrido de este año, ya han sido clausuradas otras tres.

“En Cali hay más de 129 instituciones registradas para realizar procedimientos de cirugía estética. Seguimos haciendo inspección, vigilancia y control de manera permanente en diferentes clínicas de la capital del Valle”, afirmó el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar.

Entre las principales irregularidades detectadas, las autoridades destacan la ausencia de personal calificado para llevar a cabo estos procedimientos. De acuerdo con Escobar, en muchos casos quienes los realizan no cuentan con la formación especializada necesaria, lo que representa un alto riesgo para los pacientes.



Frente a esta situación, Lina Triana, presidenta de la Asociación de Cirujanos Plásticos de la ciudad, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar acudir a clínicas informales y a informarse adecuadamente antes de someterse a estos tratamientos.

“Es importante recordar a la comunidad que no existe un procedimiento con riesgo cero, pero sí hay cuatro pilares básicos: primero, quién realiza el procedimiento; segundo, el lugar donde se lleva a cabo; tercero, que el paciente se realice los chequeos médicos necesarios; y cuarto, contar con un adecuado plan quirúrgico”, señaló.

Finalmente, el secretario de Salud invitó a la comunidad a verificar siempre la legalidad de los centros médicos antes de realizarse cualquier procedimiento. También recomendó consultar el registro de prestadores de servicios de salud del Ministerio de Salud, con el fin de comprobar si las clínicas cuentan con la habilitación correspondiente.