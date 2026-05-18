Capturado en Cali exalcalde de Guachené señalado de traficar fentanilo hacia EE. UU.

La captura del exalcalde de Guachené, Jesús Elver González Banguero, alias ‘Chucho’, se realizó en un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y los Estados Unidos, y se llevó a cabo en un condominio residencial ubicado en el sur de Cali.

El exmandatario es requerido en extradición por el gobierno norteamericano, señalado de liderar una red transnacional de tráfico de fentanilo hacia ese país y también Centroamérica.

Según las autoridades, alias 'Chucho' coordinaba alianzas desde Colombia con estructuras criminales como el ELN y el clan del Golfo, y además carteles mexicanos para el envío de drogas.

"Entre los capturados está alias Chucho, una persona profesional en ingeniería química, señalado de liderar laboratorios clandestinos para la producción de fentanilo con destino al mercado estadounidense", indicó el general William Castaño, director de Antinarcóticos de la Policía.



En medio del operativo que se realizó de manera simultánea en Cali y en los departamentos de La Guajira y Norte de Santander, fueron capturadas otras cuatro personas, también requeridas por el Gobierno de los Estados Unidos., quienes además de estar aliados con grupos armados en Latinoamérica, también tenían enlaces con redes delincuenciales de la ciudad de Chicago.