Las autoridades investigan el asesinato de tres adultos mayores ocurrido en el sur del país, en un hecho que ha generado preocupación por la situación de seguridad en el departamento del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraban departiendo en un establecimiento del municipio de Guachené, cuando hombres fuertemente armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el sitio.

Tras conocerse lo ocurrido, la Unidad de Restitución de Tierras rechazó de manera contundente este nuevo hecho de violencia y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Asesinan a tres adultos mayores en establecimiento público en Guachené, Cauca

La entidad señaló que este tipo de ataques evidencian la presencia y el accionar de grupos armados ilegales en la región, situación que mantiene atemorizada a la población y agrava el panorama humanitario en el suroccidente del país.



Finalmente, la URT insistió en la necesidad de que las autoridades adopten medidas urgentes y efectivas que permitan garantizar la seguridad y los derechos de la población civil en esta zona del Cauca.