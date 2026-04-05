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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a tres adultos mayores en establecimiento público en Guachené, Cauca

Asesinan a tres adultos mayores en establecimiento público en Guachené, Cauca

Hombres armados llegaron hasta el lugar donde departían las víctimas y dispararon en repetidas ocasiones. La Unidad de Restitución de Tierras rechazó el hecho y pidió a las autoridades esclarecer este crimen.

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