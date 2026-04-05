Hombre fue asesinado a tiros en playa de un hotel de la zona insular de Cartagena

Un homicidio alteró la tranquilidad de una tarde de playa en la zona insular de Cartagena. Sobre las 3:30 de la tarde de este domingo de Resurrección fue asesinado un hombre que se encontraba en la playa de un conocido hotel de la isla de Tierrabomba.

Según información de la Policía de Cartagena, la víctima estaba departiendo con un grupo de aproximadamente 30 personas, entre los que se encontraba su presunto agresor.

Masacre, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

“En las últimas horas, en el sector de Punta Arena, zona insular de Cartagena de Indias, se presenta un homicidio en el marco de una riña, producto de la intolerancia por la ingesta irresponsable de bebidas embriagantes. Al llegar la Policía a conocer este motivo, con las personas que lo presenciaron, como vendedores de productos turísticos y personal de los diferentes hoteles que atienden a los turistas en la playa, han podido indicar que se encontraban, al parecer, entre 20 y 30 personas departiendo, consumiendo bebidas alcohólicas como cerveza y whisky, cuando de pronto un individuo que se encontraba en ese grupo utiliza un arma de fuego, ultimando a quien pierde la vida”, explicó el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

Asimismo, el oficial detalló que el CTI de la Fiscalía está al frente del caso para determinar las circunstancias que rodearon este hecho de sangre en plena temporada turística de Semana Santa.



“En este momento, el CTI de la Fiscalía se encuentra adelantando los actos urgentes tendientes a identificar a los posibles agresores, los móviles y quién es la persona que pierde la vida”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado oficialmente la identidad de la víctima; sin embargo, en redes sociales se especula que sería oriundo de la ciudad de Barranquilla.