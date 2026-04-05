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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Hombre fue asesinado a tiros en playa de un hotel de la zona insular de Cartagena

Hombre fue asesinado a tiros en playa de un hotel de la zona insular de Cartagena

De acuerdo a la Policía, se trataría de un hecho de intolerancia en medio de la ingesta de licor.

Revelan causa de muerte de reconocido empresario colombiano hallado en hotel de República Dominicana
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Foto: IMageFx
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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