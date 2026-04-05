Sostenibilidad ambiental y café: 5 de abril de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 5 de abril de 2026.



Arley Lozano, gerente operativo de Horeb Energy

Empresa enfocada en la transición energética y sostenibilidad ambiental en América Latina, subsidiaria de Biofriendly Corporation. Comercializa tecnologías líquidas como GreenPlus (catalizador de combustible) y BioBooster (potenciador de biocombustibles) para reducir emisiones hasta en un 50% y mejorar el rendimiento del motor.



Empresa enfocada en la transición energética y sostenibilidad ambiental en América Latina, subsidiaria de Biofriendly Corporation. Comercializa tecnologías líquidas como GreenPlus (catalizador de combustible) y BioBooster (potenciador de biocombustibles) para reducir emisiones hasta en un 50% y mejorar el rendimiento del motor. Adriana Cruz, escritora e Ingeniera industrial de formación, madre y esposa

habla de su optimismo y pasión por la vida y las historias, “me he dedicado al marketing por más de 30 años, escuchando y contando historias de muchas marcas, incluyendo la mías”.



habla de su optimismo y pasión por la vida y las historias, “me he dedicado al marketing por más de 30 años, escuchando y contando historias de muchas marcas, incluyendo la mías”. Ana María Peláez, empresaria y escritora

Habla sobre su nuevo libro ‘Mateo, Kantú y Yo’, un texto que no solo se lee, se vive. Estará también en la Feria Internacional del libro de Bogotá en su edición 2026.



Habla sobre su nuevo libro ‘Mateo, Kantú y Yo’, un texto que no solo se lee, se vive. Estará también en la Feria Internacional del libro de Bogotá en su edición 2026. Nicolás Benavides, cofundador de Lulo Café

Un emprendimiento que rindió frutos en Berlín. En sus redes sociales mencionan que “cada grano cuenta una historia sobre su procedencia... Vemos el café de especialidad como un puente cultural que conecta a Colombia con Alemania, el campo con la ciudad, y todo el viaje desde el origen hasta tu taza”.

Escuche el programa completo acá: