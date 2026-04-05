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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Cúcuta Deportivo sorprende y América de Cali se queda sin respuestas en la fecha 16

Cúcuta Deportivo sorprende y América de Cali se queda sin respuestas en la fecha 16

El primer golpe llegó al minuto 42, cuando Jaime Peralta abrió el marcador, justo antes del descanso. América no logró recomponerse del impacto.

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