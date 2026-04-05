Cúcuta Deportivo sorprende y América de Cali se queda sin respuestas en la fecha 16

En el fútbol, no siempre gana quien más propone. A veces, el que golpea en los momentos justos termina llevándose la victoria. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la jornada 16 de la Liga BetPlay, donde Cúcuta Deportivo derrotó 2-0 a América de Cali en un partido que dejó más preguntas que respuestas para el conjunto escarlata.

Desde el inicio, América intentó imponer condiciones con la pelota. Los números lo respaldan: cerró el encuentro con un 61 % de posesión, duplicando prácticamente el control del balón frente al 39 % de Cúcuta. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en contundencia. Aunque generaron 16 remates, solo 6 fueron al arco, evidenciando una falta de precisión en el último tercio del campo.

Cúcuta, por su parte, jugó un partido inteligente. Con apenas 8 remates totales y 4 a portería, fue mucho más efectivo. Supo esperar, resistir y atacar en los momentos clave. El primer golpe llegó al minuto 42, cuando Jaime Peralta abrió el marcador, justo antes del descanso, en un momento psicológico determinante. América no logró recomponerse del impacto.

En la segunda mitad, el equipo visitante intentó reaccionar, pero se encontró con un rival ordenado y sólido. La desesperación comenzó a notarse, no solo en el juego sino también en la disciplina, América terminó con 5 tarjetas amarillas, frente a 3 de Cúcuta. A pesar de cometer menos faltas (9 contra 10), el conjunto escarlata mostró nerviosismo en momentos clave.



El segundo tanto, obra de Leider Berdugo al minuto 72 desde el punto penal, terminó de sellar la victoria. Fue un golpe definitivo para un América que, aunque insistente, nunca encontró claridad ni efectividad.

Curiosamente, las estadísticas reflejan un partido parejo en ciertos aspectos, 5 tiros de esquina para Cúcuta contra 4 de América, y una leve diferencia en fuera de lugar (1 para América, ninguno para Cúcuta). Pero el dato más importante no aparece en los números: la eficacia.

Mientras los locales celebran una victoria contundente, América deberá replantear su estrategia si quiere mantenerse competitivo en las fases decisivas.