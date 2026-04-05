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Blu Radio  / Nación  / Cuatro nombres clave enlazaron al Gobierno con ‘Papá Pitufo’: ofrecieron beneficios judiciales

Cuatro nombres clave enlazaron al Gobierno con ‘Papá Pitufo’: ofrecieron beneficios judiciales

La revelación de audios y videos sobre contactos entre emisarios del Gobierno y el entorno de alias ‘Papá Pitufo’ desata una nueva controversia, al evidenciar posibles gestiones para su sometimiento con eventuales beneficios dentro de la política de paz total.

Cuatro nombres clave enlazaron al Gobierno con ‘Papá Pitufo’: ofrecieron beneficios judiciales
Cuatro nombres clave enlazaron al Gobierno con ‘Papá Pitufo’: ofrecieron beneficios judiciales
Foto: Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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