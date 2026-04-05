“Si Papá Pitufo se hubiera querido tirar al Gobierno, se lo tira”: audios salpican al Ejecutivo

Jorge Lemus, según reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gustavo Petro que habría sostenido una serie de reuniones con Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, considerado el mayor zar del contrabando en el país.

Lemus, quien esta semana renunció a la dirección de la UIAF, anteriormente se desempeñó como director de la DNI. Caracol tuvo acceso al expediente, en el que hay videos y audios en los que presuntamente se evidencia la relación entre funcionarios y personas cercanas al Gobierno con el contrabandista, así como el ofrecimiento de beneficios para lograr su entrega en Colombia. Además, estos audios demostrarían que, presuntamente, Papá Pitufo tiene información que compromete al Gobierno y al presidente.

Presidente Petro le pidió la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus Foto: DNI

Uno de los registros muestra a Lemus y Ramírez saliendo de un restaurante en Cartagena. Se trata de una conversación del 26 de febrero de 2025, que dura una hora y 50 minutos, y que se habría dado tras las declaraciones de Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, en un consejo de ministros, donde afirmó que la campaña intentó ser infiltrada por dineros de Papá Pitufo.

Tras estas declaraciones, el abogado expresó su molestia: "Al otro día volvió y me dijo (Pitufo): ¿A este man (Augusto Rodríguez) qué le pasó? Entonces él (Pitufo) quedó más desconcertado aún. Dijo: ¿Qué es esto, por Dios? Miren en la que me pusieron. Yo no les quise hablar de la oposición precisamente para evitar esto. Y mire: solitos ellos".



Los contactos secretos del Gobierno y alias ‘Pitufo’ (1/3)



En medio de uno de los mayores escándalos de este Gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro presidente, a comienzos de 2025 se llevaron a cabo dos reuniones a puerta… pic.twitter.com/aHP2C8HvjA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2026

Abogado: "El problema es que prácticamente con todo este verguero que armaron usted quedó comiendo, mejor dicho… con lo que usted hable le están dando es credibilidad".

Lemus: "Hermano, yo creo que él tiene problemas en la cabeza, te lo digo yo así claramente".

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Una de las declaraciones más impactantes es cuando el abogado afirma que Papá Pitufo ha evitado mencionar al círculo familiar de Petro y que nunca ha tenido malas intenciones contra el Gobierno nacional: "Hay situaciones en las que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer… No, no, en ningún momento", dijo el abogado.

Los contactos secretos del Gobierno y alias ‘Pitufo’ (3/3)



Noticias Caracol consultó al presidente de la República, Gustavo Petro, quien aseguró que agentes de inteligencia le pidieron dinero a 'Papá pitufo'. También afirmó que cree que existió un pacto entre la Fiscalía y… pic.twitter.com/xkf0prZq1d — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2026

El abogado también recordó que fue el Gobierno quien buscó a Papá Pitufo para dicha reunión. Días después, Papá Pitufo, prófugo de la justicia colombiana, sostuvo encuentros con emisarios del Gobierno en Portugal.

En una de estas reuniones, el abogado aseguró que Marín tiene información que podría afectar al Gobierno: "¿Qué le digo yo? Diego (Marín), si se hubiera querido tirar este Gobierno, se lo tira. O sea, diciendo a cualquiera: “Hablé con Ramón, hablé con Isaac, alguna vez le mandé razón con Alexander López porque me conoce”. Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón; estoy hablando de Ramón, el español".