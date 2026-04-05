En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Si Papá Pitufo se hubiera querido tirar al Gobierno, se lo tira”: audios salpican al Ejecutivo

“Si Papá Pitufo se hubiera querido tirar al Gobierno, se lo tira”: audios salpican al Ejecutivo

Un alto funcionario cercano a Gustavo Petro habría sostenido reuniones con el abogado de alias Papá Pitufo, revelan audios y videos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad