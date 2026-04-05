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Artemis II, cerca de entrar en la órbita lunar tras completar la mitad de la misión

El sobrevuelo lunar está previsto para el 6 de abril sobre la cara oculta de la Luna, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

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