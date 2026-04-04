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Astronauta de Artemis 2 describe impactante sensación rumbo a la Luna: vio "cosas extraordinarias"

A más de 241.000 km de la Tierra, la tripulación avanza hacia su histórico sobrevuelo lunar, mientras comparte detalles inéditos del viaje y lo que viene en la misión.

Astronauta de Artemis 2 describe impactante sensación rumbo a la Luna
Primer testimonio de astronauta de Artemis 2.
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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