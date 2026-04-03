La impresionante foto que compartió la NASA de la Tierra desde Artemis II

La tarde del 1 de abril quedó marcada por un nuevo paso en la historia de la exploración espacial. La misión Artemis II despegó para emprender un viaje de 10 días hacia la órbita de la Luna, más de 50 años después de la primera vez que el ser humano pisó su satélite natural. Para la NASA, este hito es apenas el inicio de una serie de misiones que apuntan, a largo plazo, a un objetivo aún más ambicioso: llegar a Marte.



La impresionante imagen de la Tierra desde Artemis II

En medio de este viaje, la NASA se comprometió a informar los avances que tendrán en esta misión para que la humanidad conozca más a fondo de este trabajo; por eso, en redes sociales, han ido mostrando cosas del viaje, pero lo que llamó la atención e hipnotizó a los internautas fue una imagen imponente de la Tierra que fue tomada desde Artemis II.

"Tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal, en las que todos miramos a través de la ventana de la cápsula Orión a nuestros astronautas de Artemis II mientras continúan su viaje a la Luna. Vemos nuestro planeta en su totalidad, iluminado por espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna", informó la NASA.

La Tierra desde Artemis II // Foto: AFP

Por qué Artemis II es una misión clave para el mundo

De acuerdo con la NASA, esta será la primera de más expediciones para el objetivo a largo plazo de llevar al hombre a Marte. En especial que, desde Apolo en 1972, el mundo se limitó en su exploración al espacio y se mantuvo hasta la Estación Espacial Internacional (EEI), situada a más de 384.000 kilómetros de distancia.

Orion -nombre de la nave- deberá llegar sí o sí a la órbita de la Luna para regresar a la Tierra, pues el objetivo no es pisar nuevamente el cuerpo celeste, sino ver el comportamiento del espacio a su alrededor y deberá regresar al planeta el 10 de abril para asegurar que se cumplió con éxito la misión.

