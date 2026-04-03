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La impresionante foto que compartió la NASA de la Tierra desde Artemis II

La misión emprendió su viaje este 1 de abril en donde explorará la órbita de la Luna, que, a su vez, será informada a través de la NASA de todos sus avances.

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